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НовостиОбщество3 августа 2023 6:51

На Ямале заготавливают дрова для жителей тундры

Заготовка идет в Ямальском районе
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Дрова для оленеводов заготавливают летом

Дрова для оленеводов заготавливают летом

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ямальском районе ЯНАО заготавливают на зиму дрова для жителей тундры. Рабочие используют сырые дрова небольшого диаметра, которые легче подготовить. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Очередную партию готовых дров объемом 540 кубических метров доставили в Мыс Каменный. Здесь они будут храниться до наступления зимних холодов, после чего дрова развезут по местам проживания оленеводов.

Отметим, что сейчас в Ямало-Ненецком автономном округе полным ходом идет подготовка к началу очередного отопительного сезона.

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