В Екатеринбурге асфальтовый каток наехал на строителя

На место ЧП прибыла скорая помощь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на стройке асфальтовый каток наехал на рабочего. Инцидент произошел на улице Щербакова, 148. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Безумный ЕКБ».

- Прибыла скорая и служба спасения МЧС. Строителя пытаются достать. Водителя катка откачивают, он потерял сознание, - делится очевидец ЧП.

«КП-Екатеринбург» обратилась в Следственный комитет по Свердловской области и УМВД по Екатеринбургу. В ведомствах от комментария пока воздержались.

Ранее, 2 августа, в Екатеринбурге легковушка сбила парня. На улице Трактовой Kia Spectra наехала на человека. Он получил серьезные травмы. Парня доставили в больницу.

По предварительной информации, за рулем Kia Spectra находилась 35-летняя женщина, имеющая шестилетний стаж вождения. На нерегулируемом пешеходном переходе водитель наехала на юношу.

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