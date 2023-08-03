Прокуратура проверила водоматы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура нашла 19 нарушений при установке водоматов в Свердловской области. Руководителям управляющих организаций и собственникам внесено 19 представлений.

- Прокурорами Каменского района, Ленинского района Нижнего Тагила, ЗАТО Новоуральска, Орджоникидзевского района Екатеринбурга, Березовского, Первоуральска выявлены факты нарушения правил установки и эксплуатации электроустановок при использовании водоматов, - рассказали в прокуратуре.

Кроме того, в 44 домах в Екатеринбурге, по данным ведомства, водоматы размещены без решения собственников жилых помещений. Руководителям управляющих организаций внесены представления с требованием об устранении нарушений. Аналогичные факты выявлены прокуратурами в Первоуральске, Полевском и Лесном.

Результаты рассмотрения актов реагирования находятся на контроле территориальных прокуроров.

Напомним, в Екатеринбурге 3 июля произошел несчастный случай, в результате которого от удара током погиб 15-летний школьник из Екатеринбурга, а его ровесник был травмирован. Трагедия произошла у дома на улице Омской, 21. Во время игры в футбол, дети полезли за мячом на трансформаторную подстанцию, которая питала систему водомата.

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