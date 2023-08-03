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НовостиНедвижимость3 августа 2023 6:37

В Екатеринбурге на реконструкцию Белой Башни нужен 81 миллион рублей

Составлен список работ для реконструкции уникального объекта на Уралмаше
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
На обновление памятника архитектуры требуются значительные средства. Фото: проектная документация

На обновление памятника архитектуры требуются значительные средства. Фото: проектная документация

Для реконструкции памятника архитектуры в стиле конструктивизма Белая Башня на Уралмаше в Екатеринбурге нужен 81 миллион рублей. Деньги потратят на подведение коммуникаций, обновление фасада, окон, дверей, кровли. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Проект реконструкции уникального объекта разработан архитектурным бюро «Рождественка» и утвержден Управлением Госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

- Прохождение экспертизы продемонстрирует объективность расчета смет и даст нам возможность претендовать на государственное финансирование, а нашим возможным меценатам – на возмещение из госбюджета средств, потраченных на реставрацию Башни, - рассказывает архитектор Полина Иванова ИА «Уральский меридиан».

Сметная документация сейчас находится на проверке в Росэкспертизе.