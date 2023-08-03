В свердловских школах вырос спрос на учителей

Учителям в школах Свердловской области предлагают зарплату от 15 до 80 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В свердловских школах резко вырос спрос на учителей. Перед началом учебного года в учреждениях начали искать преподавателей. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру».

Спрос в августе вырос на 18% по сравнению с июнем. А вот резюме педагогов, наоборот, стало меньше, их количество сократилось на 28%. Учителям в школах Свердловской области предлагают зарплату от 15 до 80 тысяч рублей. Оплата труда зависит от опыта, занятости и места работы.

- При этом медианная зарплата педагогов за год увеличилась на восемь процентов и составила 34 350 рублей, - говорится в сообщении.

Наиболее востребованы вакансии учителей математики, информатики, русского языка и литературы, английского и педагогов начальник классов. На эти профессии пришлась наибольшая доля предложений от общего числа вакансий в сфере образования.

За последние два года спрос на учителей вырос. Это связано с тем, что на рынке труда возник дефицит кадров после пандемии, а также из-за изменения подхода к преподаванию многие учителя уходят в онлайн-сферу.

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