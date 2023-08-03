Фото: ГИБДД Екатеринбург

На Щербакова, где произошел потоп, открыли движение для автобусов. Троллейбусное движение пока закрыто. Об этом сообщили в администрации Екатеринбурга.

Напомним, в пять утра 3 августа прорвало трубу с холодной водой в районе дома на Щербакова, 2а. Вода затопила улицу под мостом. Да так, что транспорт там проехать не смог - машины застревали, и их приходилось вытаскивать трактором. Автобусы пришлось отправить в объезд, а троллейбусное движение и вовсе отменить.

Из-за потопа образовались гигантские пробки. Авария произошла на водоводе диаметром 600 миллиметров. Она будет устранена в течение суток. Сейчас ее локализовали, то есть утечки воды уже нет. В домах отключений холодной воды нет.

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