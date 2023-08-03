В летнем пространстве Tele2 пройдет открытый показ сериала «Поуехавшие» и встреча с Гузель Санжаповой

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Т2МОБАЙЛ»

Встреча с Гузель Санжаповой и показ эпизодов сериала «Поуехавшие» состоятся 6 августа в 18:00 на площадке летнего пространства мобильного оператора Tele2 по адресу: г. Екатеринбург, улица Добролюбова, 19а (Сад Центра современного искусства).

Документальный сериал «Поуехавшие» доступен эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink. Открытый показ организует компания «Ростелеком».

Мероприятие откроет выступление социального предпринимателя Гузель Санжаповой. Именно ее истории посвящен один из эпизодов сериала. Гузель расскажет о том, как занимается развитием свердловской деревни Малый Турыш и что нужно делать, чтобы российские села сохранялись и процветали.

Гузель Санжапова, социальный предприниматель, основатель проекта «Малый Турыш»:

- В Малом Турыше мы построили производство меда и варенья, дали людям работу, начали развивать инфраструктуру, наладили связь между городом и деревней. Сейчас одна из наших целей – обучение людей. Мы рассказываем, как планировать и создавать свой бизнес. Специально для этого уже созданы образовательные программы для взрослых и детей, в которых мы рассказываем об основах предпринимательства. Проведение таких встреч и съемок подобных проектов также являются частью этой образовательной цели и методом популяризации. Люди не должны бояться начинать свое дело и развивать малые населенные пункты нашей страны.

«Поуехавшие» – это документальный цикл о людях, которые решили сменить городской темп жизни и рабочие дедлайны на «тихие заводи» российской глубинки. Всего в рамках киновечера жители Екатеринбурга смогут увидеть три эпизода сериала. Первый расскажет о Гузель, второй – о священнике Павле Корчагине, который перебрался в маленькое алтайское село и завел свой YouTube-блог, второй – об уникальной деревне «Светлана», где проживают люди с ограниченными возможностями.

Премьера документального сериала «Поуехавшие» состоялась в Wink 23 мая. Кинокартина вышла при поддержке Системы быстрых платежей (СБП).

Новое летнее городское пространство с кинотеатром под открытым небом, живой музыкой, зоной коворкинга и площадкой для выступлений и лекториев открыл мобильный оператор Tele2 совместно с Уральским филиалом ГМИИ им. А.С. Пушкина к 300-летию Екатеринбурга. Площадка будет работать до 27 августа. В пространстве организован коворкинг, где можно подключиться к Wi-Fi и зарядить гаджеты. Доступ на все события бесплатный. С программой мероприятий можно познакомиться на сайте.