Приобрести уникальную марку и поставить оттиск все желающие смогут 8 августа в центральном почтовом отделении Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге появится марка в честь Международного фестиваля университетского спорта. Она поступит во все крупные почтовые отделения города 8 августа. Тираж марок, на которых будет изображен Дворец водных видов спорта, составил 88 тысяч экземпляров.

- Уверен, что среди жителей города и гостей предстоящего Международного фестиваля университетского спорта есть немало филателистов, - отметил руководитель дирекции Международного фестиваля университетского спорта Александр Чернов. - У них будет возможность пополнить свои коллекции уникальной маркой.

Фото: Почта России

Дополнительно для церемонии гашения также выпустят конверты первого дня и штемпеля для Екатеринбурга и Москвы. Чтобы самостоятельно изготовить коллекционный филателистический сувенир, необходимо на конверт первого дня наклеить марку и поставить на ней оттиск почтового штемпеля. Он будет действовать только один день, в день выпуска марки.

Приобрести уникальную марку и поставить оттиск все желающие смогут 8 августа в Центральном почтовом отделении Екатеринбурга на Ленина, 39.

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