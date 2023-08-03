В Академическом построят дорогу к новой школе №1

Работы начнутся в августе 2023 года
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Академическом районе Екатеринбурга построят дорогу к новой школе №1. АО СЗ «РСГ-Академическое», которое входит в ГК «КОРТРОС», уже объявило тендер на право заключения договора о строительстве. В документации указано, что проезд появится от улицы Академика Ландау до СОШ №1. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».
Пока начальная цена проекта не определена. Однако уже известно, что работы начнут проводить в августе 2023 года. Заявки участников принимаются на сайте «КОРТРОС» до 9 августа.
Ранее стало известно, что в центре Екатеринбурга появится мебель в стиле картин Малевича. В столице Среднего Урала установят «Фигуры Малевича». Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
- Выполнение мероприятий по улучшению туристской инфраструктуры в туристском центре города Екатеринбурга в рамках Национального проекта «Туризм и индустрия Гостеприимства», - отмечается в документации.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru