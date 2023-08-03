В Екатеринбурге из-за потопа на Щербакова встали троллейбусы

Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге утром 3 августа из-за потопа на Щербакова встали троллейбусы. Об этом горожан предупредили в администрации города.
- Сегодня около 5 утра произошла авария на сетях водопровода в районе дома по адресу Щербакова 2а. В связи с этим закрыто движение троллейбусов на ст.Химмаш и ст.Табачная фабрика, - рассказали в мэрии.
Автобусам потоп приходится объезжать. 36 и 97 маршрут направлены по объезду через Кольцовский тракт, 012 - через Вторчермет.
- К ликвидации аварии подключены аварийные службы ВОИС, производится откачка воды. После устранения последствий аварии движение общественного транспорта будет восстановлено согласно маршрутам, - добавили в администрации.
В «Водоканале» «КП-Екатеринбург» сообщили, что авария локализована - утечки воды нет. Аварийно-восстановительная бригада ведет работы по устранению. Примерные сроки - в течение суток. Отключений нет.
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