В Екатеринбурге затопило улицу Щербакова

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге утром 3 августа затопило улицу Щербакова. Судя по видео, опубликованном в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург», в воде застревают автобусы и машины.

- На Самолетной под мостом ЖД потоп, движение на Химмаш парализовано полностью, - рассказали в telegram-канале «Екатеринбург с огоньком».

Из-за потопа образовалась огромная пробка. Щербакова стоит в сторону центра от улицы Миасской до моста на Самолетной, где и образовалась глубокая лужа. Также затор образовался на Самолетной и Объезднйо в сторону Щербакова. Кроме того, огромная пробка на Походной и Лыжников.

Фото: Яндекс.Карты

В Госавтоинспекции Екатеринбурга сообщили, что под мостом произошел прорыв холодной воды.

- На месте работают коммунальные службы и сотрудники Госавтоинспекции. Движение частично ограничено, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

В «Водоканале» «КП-Екатеринбург» сообщили, что авария локализована - утечки воды нет. Аварийно-восстановительная бригада ведет работы по устранению.

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