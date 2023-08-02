Повар одного из ресторанов Екатеринбурга потратил с чужой карты 10 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 31 июля екатеринбуржец потерял банковскую карту недалеко от Парка Маяковского, но вскоре ее нашел повар одного из ресторанов города. Через некоторое время картой оплатили покупки на десять тысяч рублей.

- Воспользовавшись платежкой потерпевшего и совершив с нее несколько покупок, он избавился от карточки, - сообщают в УМВД России по Екатеринбургу.

32-летний повар ранее судим не был, однако теперь на него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная с банковского счета". После такого преступления мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее «КП-Екатеринбург» рассказывала о том, что недалеко от Серова мужчина на тракторе украл железнодорожные рельсы. Он железными цепями, которые подготовил заранее, привязал рельсы у нефункционирующего пути и оторвал от шпал. Позже мужчина сдал награбленное в металлолом и получил за это 16 тысяч рублей и заведенное уголовное дело.

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