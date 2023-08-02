На фестивале университетского спорта в Екатеринбурге будут квадратные медали
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге презентовали медали, которыми будут награждать победителей фестиваля университетского спорта. Они повторяют квадратные медные монеты, которые в 1726 году чеканили в Екатеринбурге. Таким образом, дизайн медалей отсылается к историческому прошлому города и напоминает о его юбилее.
- На заре основания города в ходу здесь были медные монеты квадратной формы, ныне они хранятся в музее, - рассказал руководитель дирекции Фестиваля Александр Чернов.
Высота и ширина медалей составляет десять сантиметров, а толщина всего шесть миллиметров. На лицевой стороне в центре – надпись «ЕКАТ2023», по углам – четыре круга с элементами символики фестиваля. На оборотной стороне расположился логотип фестиваля.
Напоминаем, Международный фестиваль университетского спорта пройдет с 19 по 31 августа.
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