На фестивале университетского спорта в Екатеринбурге будут квадратные медали Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге презентовали медали, которыми будут награждать победителей фестиваля университетского спорта. Они повторяют квадратные медные монеты, которые в 1726 году чеканили в Екатеринбурге. Таким образом, дизайн медалей отсылается к историческому прошлому города и напоминает о его юбилее.

- На заре основания города в ходу здесь были медные монеты квадратной формы, ныне они хранятся в музее, - рассказал руководитель дирекции Фестиваля Александр Чернов.

Высота и ширина медалей составляет десять сантиметров, а толщина всего шесть миллиметров. На лицевой стороне в центре – надпись «ЕКАТ2023», по углам – четыре круга с элементами символики фестиваля. На оборотной стороне расположился логотип фестиваля.

Напоминаем, Международный фестиваль университетского спорта пройдет с 19 по 31 августа.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru