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НовостиПроисшествия2 августа 2023 18:43

Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы: В Свердловской области мужчина на тракторе украл железнодорожные рельсы

Недалеко от Серова мужчина на тракторе украл железнодорожные рельсы прямо с территории станции Богословский
Анжелика УФИМЦЕВА
В Свердловской области мужчина на тракторе украл железнодорожные рельсы

В Свердловской области мужчина на тракторе украл железнодорожные рельсы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В середине июля недалеко от Серова на станции Богословский мужчина на тракторе решил украсть рельсы. Он железными цепями, которые подготовил заранее, привязал рельсы у нефункционирующего пути и оторвал от шпал. Затем он их распилил и положил в припаркованную рядом Газель.

Позже мужчина сдал награбленное в металлолом и получил за это 16 тысяч рублей и заведенное уголовное дело. В общей сложности ему удалось увезти больше тонны металла.

- Похищенные фрагменты рельс были изъяты сотрудниками полиции из пункта приема и возвращены законному владельцу, - сообщают в ЛО МВД России на ст. Нижний Тагил.

Ранее 31-летний мужчина из Новой Ляли не имел проблем с законом. Его задержали по горячим следам и завели уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». На данный момент решается вопрос об определении меры пресечения.

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