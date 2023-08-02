В Екатеринбурге рейс в Белоярский задержали на 21 час Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургском аэропорту Кольцово регулярный рейс до Белоярска, что в Ханты-Мансийском автономном округе, задержали на 21 час. Самолет должен был вылететь 2 августа в 14:10, а планирует вылететь 3 августа в 11:30. На этот рейс ожидается 40 человек.

- Соблюдение прав пассажиров на контроле Свердловской транспортной прокуратуры, - сообщают в Уральской транспортной прокуратуре.

Пассажиров авиакомпании «РусЛайн» поселили в гостинице А-Отель у аэропорта.

Ранее «КП-Екатеринбург» рассказывала о задержках рейсов до Антальи. Тогда самолеты задерживались почти каждый день, из-за того, что судна прилетали в аэропорт слишком поздно. Время задержек варьировалось от двух до 10 часов.

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