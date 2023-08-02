В Михайловском соборе за слоем советской штукатурки обнаружили фреску XIX века

Фото: социальные сети Вознесенского Собора в Михайловске
В конце июля в соборе Михайловска при реставрации рабочие нашли сохранившуюся фреску XIX века. Образ святого сохранился лучше, чем остальные, потому что многие другие иконописные образы выбивали из стен и потом штукатурили, еще в советское время.
- Большинство из старинных фресок восстановить не получится, - сообщают в социальных сетях Вознесенского Собора Михайловска.
Фото: социальные сети Вознесенского Собора в Михайловске
Реставрация в соборе идет уже 31 год, однако все это время он работает - там проводятся службы. О найденной фреске неизвестно почти ничего: не понятно, кто на ней изображен и надписей почти не видно. Священнослужители ожидают специалистов, которые приоткроют завесу тайны этой фрески.
История Вознесенского прихода началась еще в 1835 году. В конце XIX века на месте сгоревшей деревянной церкви построили каменный храм. Однако в советские годы его переделали под клуб.
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