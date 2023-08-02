В Михайловском соборе за слоем советской штукатурки обнаружили фреску XIX века

Фото: социальные сети Вознесенского Собора в Михайловске

В конце июля в соборе Михайловска при реставрации рабочие нашли сохранившуюся фреску XIX века. Образ святого сохранился лучше, чем остальные, потому что многие другие иконописные образы выбивали из стен и потом штукатурили, еще в советское время.

- Большинство из старинных фресок восстановить не получится, - сообщают в социальных сетях Вознесенского Собора Михайловска.

Фото: социальные сети Вознесенского Собора в Михайловске

Реставрация в соборе идет уже 31 год, однако все это время он работает - там проводятся службы. О найденной фреске неизвестно почти ничего: не понятно, кто на ней изображен и надписей почти не видно. Священнослужители ожидают специалистов, которые приоткроют завесу тайны этой фрески.

История Вознесенского прихода началась еще в 1835 году. В конце XIX века на месте сгоревшей деревянной церкви построили каменный храм. Однако в советские годы его переделали под клуб.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru