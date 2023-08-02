Тимур Родригез приехал в экодеревню «Мариинские избы» в Свердловской области

Тимур Родригез приехал в Мариинск для съемок. Фото: "Мариинские избы" эко-деревня" во "Вконтакте"

Известный российский шоумен Тимур Родригез навестил небольшое село Мариинск в Свердловской области, где находится туристический комплекс «Мариинские избы».

Звезда посетил уральскую достопримечательность ради съемок тревел-шоу на телеканале «Пятница!».

- Съемки нового сезона «Орла и Решки» прошли просто замечательно! – отметили в «Мариинских избах» на официальной странице проекта во «Вконтакте».

Однако на самом деле это были съемки другого шоу, «Руссо Экспрессо», о чем ранее PR-менеджер Тимура Родригеза уже рассказывал «КП-Екатеринбург».

До того, как уехать в Мариинск, звезда телеэкрана посетил Екатеринбург. На съемки в уральскую столицу Тимур приехал не один, а в паре с блогером и телеведущей Региной Тодоренко.

PR-менеджер Родригеза сразу обозначил, что у ведущих очень плотный график и насыщенная программа. Тимур в день своего приезда сразу же выложил фото набережной Городского пруда в Екатеринбурге.

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