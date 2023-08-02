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НовостиОбщество2 августа 2023 13:51

Президент России наградил митрополита Екатеринбургского

Владимир Путин вручил митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Евгению Кульбергу орден Дружбы
Дарья ЧИПУРИНА
Владимир Путин вручил Евгению Кульбергу государственную награду. Фото: скрин трансляции из telegram-канала Кремля

Владимир Путин вручил Евгению Кульбергу государственную награду. Фото: скрин трансляции из telegram-канала Кремля

Президент России наградил митрополита Екатеринбургского и Верхотурского. Владимир Путин вручил Евгению Кульбергу государственную награду - орден Дружбы. Информация об этом появилась в Telegram-канале Кремля.

- Хочу поблагодарить вас за честь получить этот знак дружбы. Выражаю благодарность за высокую оценку наших трудов вам и патриарху Кириллу, за то, что он ходатайствовал об этом признании, - поблагодарил президента митрополит Евгений.

Помимо этого, священнослужитель рассказал о том, что его служения в большинстве своем посвящены образованию. Митрополит Евгений высказал благодарность Владимиру Путину за указ о государственных мерах по сохранению духовно-нравственных ценностей. Поскольку именно он, по мнению священнослужителя, впечатлил учителей.

Митрополит Екатеринбургский рассказал о том, что свердловчане передают записки для поминовения с именем Владимира Путина и патриарха Кирилла. Каждая вторая-третья от жителей региона несет в себе эти имена.

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