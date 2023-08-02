В Екатеринбурге топовые фильмы показывают сразу в двух летних кинотеатрах

Фото: пресс-служба УбРиР
Посмотреть фильмы на свежем воздухе и отлично провести время в компании близких в Екатеринбурге можно сразу в двух кинотеатрах.
Душевные комедии, мелодрамы и красочные мультфильмы можно посмотреть в парке Маяковского (кинотеатр будет работать до 20 августа) и в Летнем парке «Уралмаш» (здесь фильмы показывают только по выходным).
В программе «Кинолета УБРиР» появятся фильмы вселенной Marvel, романтические комедии и мелодрамы, а также мультфильмы Уолта Диснея и Хаяо Миядзаки.
Подробную программу летних кинотеатров вы можете посмотреть в соцсетях парков (в расписании могут быть изменения).
Публикуем программу в ЦПКиО им. Маяковского со 2 по 6 августа
2 августа, среда
16:00 Мультфильмы СТС (0+)
18:00 Союзмультфильм: сказочные миры (к 120-летию сценариста Владимира Сутеева. Муха-Цокотуха, Тараканище, Про бегемота, который боялся прививок, Петя и Красная Шапочка.
20:00 Не/смотря ни на что (18+)
3 августа, четверг
16:00 Мультфильмы СТС, 6+
18:00 Рапунцель: запутанная история (6+)
20:00 Семь жизней (16+)
4 августа, пятница
16:00 Мультфильмы СТС, 0+
18:00 Союзмультфильм. Ну, погоди! Выпуски 1-8
20:00 Трасса 60 (16+)
5 августа, суббота
16:00 Мультфильмы СТС, 6+
18:00 Райя и последний дракон, 6+
20:00 Побег из Шоушенка, 16+
22:00 Всегда говори "ДА", 12+
6 августа, воскресенье
16:00 Мультфильмы СТС, 0+
18:00 Союзмультфильм (фестиваль), 6+
20:00 Терминал, 18+
22:00 Миллионер из трущоб, 12+