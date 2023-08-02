В Екатеринбурге осудили полицейского, принявшего взятку в 330 тысяч рублей

Суд приговорил мужчину к семи годам колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейского осудили за взяточничество и превышение должностных полномочий. Вадим Алексеев предстал перед судом 2 августа. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел 9 июля 2018 года. Следствие установило, что Алексеев, работая старшим оперуполномоченным отдела по контролю за оборотом наркотиков, вместе со своим коллегой проник в чужой дом. Против воли хозяина они осмотрели квартиру и нашли наркотики. При этом полицейские не зафиксировали обнаруженные предметы и не проводили процессуальные проверки. Также не было возбуждено уголовное дело.

- При этом Алексеев покинул квартиру с пакетом, в который ранее сложил предметы, визуально похожие на наркотические средства, массой не менее одного килограмма, распорядившись ими в последующем по своему усмотрению, лишив тем самым правоохранительные органы возможности изъять их из незаконного оборота, выявить и раскрыть особо тяжкое преступление, - отметили в ведомстве.

Помимо этого, Алексеев потребовал от хозяина квартиры взятку в виде 330 тысяч рублей. На суде обвиняемый не признал свою вину в содеянном. Суд приговорил мужчину к семи годам колонии строгого режима. Также Алексеева лишили права занимать должность в правоохранительных органах. С бывшего полицейского взыщут штраф в 50 тысяч рублей и сумму взятки. Приговор не вступил в законную силу.

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