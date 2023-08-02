В Екатеринбурге легковушка сбила парня

На место аварии прибыла скорая помощь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге легковушка сбила молодого человека. Авария случилась на улице Трактовой, 2, днем 2 августа. Информацию о ДТП «КП-Екатеринбург» подтвердили в Госавтоинспекции города.

По предварительной информации, за рулем Kia Spectra находилась 35-летняя женщина, имеющая шестилетний стаж вождения. На нерегулируемом пешеходном переходе водитель наехала на юношу.

- Молодого человека на скорой помощи увезли в Городскую больницу №36 с травмами, - рассказали в ГИБДД.

Пока не известно, какие именно травмы получил молодой человек. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работать.

Ранее в Екатеринбурге столкнулись два автобуса. Авария случилась на ВИЗе, на улице Отрадной. Информации о пострадавших не поступало. В городском ГИБДД «КП-Екатеринбург» сообщили, что водители к ним не обращались.

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