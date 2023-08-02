В селе под Нижним Тагилом сгорел склад для хранения зерна

Огонь охватил 550 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В селе Бродово под Нижним Тагилом сгорел склад для хранения зерна. Инцидент произошел в пять часов утра 1 августа. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

- На площади 550 квадратных метров сгорел склад для хранения жмыха, - рассказали спасатели.

Тушить склад прибыли 14 пожарных и четыре машины. На помощь спасателям прибыла добровольная пожарная дружина деревни Шумиха. Уже к 6:46 огонь удалось локализовать. Спустя 25 минут пожарные потушили возгорание. Только к десяти утра спасатели завершили все работы на месте ЧП. Они провели проливку и разобрали сгоревшие конструкции.

Ранее в Первоуральске пожарные спасли четырех человек из горящей пятиэтажки. Огонь разгорелся в квартире. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались пять человек. Еще двое взрослых и двое детей были спасены звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам.

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