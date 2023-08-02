В Екатеринбурге начнут строить хоспис в 2024 году

Так будет выглядеть хоспис. Фото: Telegram-канал «Брусника. Говорит и показывает»

В Екатеринбурге в 2024 году планируют строительство современного хосписа. Медицинское учреждение появится на Уралмаше вблизи с ГКБ№14. Об этом сообщили в пресс-службе строительной компании «Брусника», которая будет отвечать за возведение здания.

- Концептуально здание напоминает скорее дом отдыха. Это место мы задумывали как пространство для общения, встречи с близкими и проведения досуговых мероприятий. Из него можно выйти на общественную террасу, а затем во двор, - отмечает застройщик.

Новое учреждение сможет вместить 185 пациентов. Фото: Telegram-канал «Брусника. Говорит и показывает»

Семиэтажное здание вместит в себя приемное отделение, несколько палат, процедурные кабинеты, буфет и хоны отдыха. На седьмом этаже разместят административное помещение, лабораторию, актовый зал и террасу. На цокольном этаже будет аптечный склад, хозяйственный блок, душевые и раздевалки.

На данный момент «Брусника» обсуждает с областными властями возможность застройки на условиях государственно-частного партнерства. Если же это получится сделать, современный хоспис заменит устаревший ЦГБ №2. Новое учреждение сможет вместить 185 пациентов.

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