В Нижнем Тагиле до конца года могут газифицировать еще 370 домов

В Нижнем Тагиле продолжается газификация частного сектора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле до конца 2023 года могут газифицировать еще 370 частных домохозяйств в рамках проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Об этом пишет портал Тагил.Лайф.

Всего в 2023 году возможность перейти на газовое отопление предоставили 888 частным домам в Нижнем Тагиле, для этого из федерального бюджета выделили 200 миллионов рублей.

Также в городе для снижения выбросов в атмосферу проводится реконструкция газовых котельных и модернизация коммунальной инфраструктуры. На это в первом полугодии 2023 года потратили 517 миллионов рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru