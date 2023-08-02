В Нижнем Тагиле риелтор остановила женщину, которая едва не продала квартиру мошенникам

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле в агентство недвижимости обратилась молодая женщина. Она сообщила риелтору, что хочет продать свою однокомнатную квартиру. При этом она заметно нервничала, все время смотрела в свой телефон и торопила сотрудницу агентства недвижимости, заявляя, что ей нужны деньги в течение максимум трех дней. Риелтору показалось поведение женщины подозрительным, и она рассказала об этом руководителю, а та - силовикам.

- Сотрудники полиции связались со странной посетительницей агентства недвижимости и выяснили, что она общалась по телефону с незнакомцем, который настаивал на продаже квартиры, и разъяснили, что это мошенники, тем самым пресекли совершение противоправных действий в отношении тагильчанки, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Позже заместитель начальника полиции Нижнего Тагила полковник Дмитрий Рублев вручил благодарственное письмо от имени начальника Управления полковника полиции Ибрагима Абдулкадырова сотруднице агентства недвижимости Юлии Николашиной.

На встрече с коллективом агентства недвижимости полковник Дмитрий Рублев также рассказал, что жительницы Нижнего Тагила, поддавшись на уговоры мошенников, уже не раз продавали квартиры и машины, переводили значительные суммы на счета злоумышленников, а потом обращались в полицию, понимая, что стали жертвами обмана.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru