Аферисты обновили способы обмана жителей Каменска-Уральского

Мошенники находят новые уловки для граждан Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Аферисты стали обманывать жителей Каменска-Уральского по новой схеме, о которой ранее предупреждал Центробанк РФ. Об этом пишет портал KU66.RU.

Так, например, одной горожанке женщина прислала через мессенджер якобы удостоверение ЦБ РФ, после чего позвонила и стала расспрашивать о балансе карт жительницы Каменска-Уральского.

Когда горожанка стала уточнять у мошенницы подробности ее места работы, то та по итогу прервала разговор. В ЦБ РФ заявляют, что мошенники присылают фото удостоверений гражданам, чтобы усыпить их бдительность.

В Центробанке в очередной раз заявили, что их сотрудники никогда не решают финансовые вопросы с гражданами по телефону.