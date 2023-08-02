В Екатеринбурге автобус № 57А изменит маршрут

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге автобус № 57А временно изменит маршрут. Это связано со строительством трамвайной линии и реконструкцией улично-дорожной сети, сообщили в администрации города.

- Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать маршрут передвижения заранее, - рассказали в пресс-службе мэрии.

До 20 августа улицу Окружную от улицы 2-й Новосибирской до дома № 82 автобусы будут объезжать по улицам 2-я Новосибирская - Военная в оба направления.

Кроме того, временно автобусы не будут высаживать пассажиров на остановках «2-я Новосибирская», «Общежитие», «Поликлиника», «Вторчермет» и «Сухоложская». Вместо них вводятся остановки «Новосибирская 2-я», «Эскадронная», «Санаторная», «Зенитчиков», «Титова».

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