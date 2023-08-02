Тагильчане помогли задержать пьяного водителя, разъезжавшего по городу со спущенным колесом

Теперь тагильчанину грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав до двух лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле горожане смогли задержать пьяного водителя, разъезжающего по трамвайным путям со спущенным колесом. Свердловчане передали нарушителя полиции. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в Госавтоинспекции по Свердловской области.

Инцидент произошел вечером 31 июля. О неадекватном водителе в ГИБДД сообщили горожане. Они рассказали, что автомобилист на Hyundai Santa Fe с пробитым колесом ездит по улицам города. Предположительно водитель был пьян.

- Заехав на трамвайные пути вблизи дома Фрунзе, 30 мужчина заглох, в связи с чем, движение трамваем приостановилось, - рассказали в ГИБДД региона.

Оказалось, что за рулем иномарки находился 45-летний тагильчанин. Мужчина имеет 20-летний стаж вождения. До этого за нарушение ПДД он привлекался к ответственности 30 раз. В основном они были связаны с превышением скорости.

- От прохождения процедуры освидетельствования водитель отказался. Автоинспекторы в отношении водителя составили административный материал по статье 12.26 КОАП РФ, - отметили в Госавтоинспекции.

Теперь тагильчанину грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет. На данный момент водитель отстранен от управления авто. Машина находится на специализированной стоянке.

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