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НовостиПроисшествия2 августа 2023 9:30

В Нижнем Тагиле студент расплатился по алиментам гаджетом iPhone

Мужчина накопил долг в 32 тысячи рублей
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Долг перед сыном мужчина принудительно погасит гаджетом

Долг перед сыном мужчина принудительно погасит гаджетом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 23-летний студент-медик не платил алименты своему годовалому сыну, ссылаясь на отсутствие доходов. После этого приставы изъяли у него iPhone. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Административное дело в отношении студента завели из-за долга в 32 тысячи рублей. Такая сумма накопилась за год. Гаджет арестовали, когда мужчина сказал, что не имеет возможности отдать долг.

Если в ближайшее время студент не погасит долг перед собственным сыном, его имущество продадут на аукционе, а против него возбудят уголовное дело по неуплате алиментов.

Сейчас на студента составили протокол за неисполнение родительских обязанностей. За это ему придется отработать 60 часов в пользу родного города.