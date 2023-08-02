В Нижнем Тагиле студент расплатился по алиментам гаджетом iPhone

Долг перед сыном мужчина принудительно погасит гаджетом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 23-летний студент-медик не платил алименты своему годовалому сыну, ссылаясь на отсутствие доходов. После этого приставы изъяли у него iPhone. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Административное дело в отношении студента завели из-за долга в 32 тысячи рублей. Такая сумма накопилась за год. Гаджет арестовали, когда мужчина сказал, что не имеет возможности отдать долг.

Если в ближайшее время студент не погасит долг перед собственным сыном, его имущество продадут на аукционе, а против него возбудят уголовное дело по неуплате алиментов.

Сейчас на студента составили протокол за неисполнение родительских обязанностей. За это ему придется отработать 60 часов в пользу родного города.