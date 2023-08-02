В Ирбите будут судить крановщика-мошенника, обманувшего четырех бабушек

Фото: предоставлено В.Н.Горелых

Следственным отделом полиции Ирбита завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего парня, который обманывал пенсионерок по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Молодой человек обвиняется по статье 159 УК РФ - мошенничество.

- Следуя указаниям организаторов мошеннической группы, он забрал деньги у бабушек, которым ранее по телефону сообщили, что их близкие якобы стали виновниками серьезных аварий и за освобождение от уголовной ответственности требуется заплатить крупную сумму, - начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. - В дальнейшем любитель «легких денег» перевел похищенные у стариков сбережения на счета кураторов, оставив себе заранее обещанный ему процент от общей суммы.

Парень успел проработать курьером мошенников два дня. Его задержали сыщики уголовного розыска территориального ОВД. Оказалось, что молодой человек выпускник политехникума, крановщик по профессии и дровокол пятого разряда местного коммерческого предприятия.

За два дня парень забрал деньги у четырех пенсионерок в возрасте от 67 до 83 лет. Общий ущерб превысил 1,1 миллион рублей. Молодой человек признал вину и начал возмещать убытки потерпевшим.

Районная прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы переданы в суд.

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