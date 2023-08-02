Названо имя обвиняемого в смерти 37-летней байкерши из Екатеринбурга

Девушку нашли мертвой в собственной квартире Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обвиняемым в смерти 37-летней байкерши из Екатеринбурга оказался местный житель Владимир Косинцев. Как оказалось, Ленинский суд заочно арестовал его, возбуждено уголовное дело по статье 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Защита Владимир обжаловала решение, но получила отказ.

- Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда, рассмотрев материалы дела, доводы апелляционной жалобы, оставила постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменений, - пояснили в Свердловском областном суде.

Отмечается, что сейчас Владимир Косинцев находится за пределами России. Его готовят к экстрадиции из Армении.

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