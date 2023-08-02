Иностранцы убеждают уральцев совершать тяжкие преступления

В подобных ситуациях доверчивые граждане попадают в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области силовики в 2023 году пресекли попытки поджогов административных зданий в Нижнем Тагиле и Первоуральске. Часто виновные в подобных преступлениях совершают их под влиянием мошенников и провокаторов, действующих из-за рубежа. Они обманывают доверчивых граждан по телефону.

По данным издания «ФедералПресс», часто мошенники выходят по телефону на представителей социально незащищенных слоев населения, то есть людей, которые оказались в сложной жизненной ситуация, помощи им ждать неоткуда.

Мошенники требуют от жертвы перевести деньги или сообщить номер личного счета, а потом предлагают совершить теракт, чтобы вернуть собственные деньги. В УФСБ РФ по Свердловской области предупреждают, что всем нужно сохранять бдительность, и сообщать о подобных звонках по телефону 112.