На Ямал надвигается аномальная жара

Жара будет стоять на Ямале несколько дней
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В ближайшие дни в Ямало-Ненецкий автономный округ придет аномальная жара. В первой декаде августа столбики термометров на протяжении нескольких дней будут подниматься до отметок от +28 до +32 градусов. Об этом сообщает портал «Ямал 1».
Такая температура по меркам августа значительно превышает среднестатистические показатели.
Жара прогнозируется на Ямале с 3 по 6 августа включительно. Все эти дни осадков в регионе не ожидается.
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