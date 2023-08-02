На Ямал надвигается аномальная жара

Жара будет стоять на Ямале несколько дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие дни в Ямало-Ненецкий автономный округ придет аномальная жара. В первой декаде августа столбики термометров на протяжении нескольких дней будут подниматься до отметок от +28 до +32 градусов. Об этом сообщает портал «Ямал 1».

Такая температура по меркам августа значительно превышает среднестатистические показатели.

Жара прогнозируется на Ямале с 3 по 6 августа включительно. Все эти дни осадков в регионе не ожидается.

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