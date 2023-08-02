В День города в Екатеринбурге перекроют центральные улицы

Движение по центральным улицам начнут ограничивать с 11 августа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Центр Екатеринбурга перекроют в связи с проведением мероприятий в честь Дня города. Ограничения на улицах будет введено с 11 по 19 августа. Об этом сообщили в администрации города.

С 23:00 11 до 02:00 13 августа движение транспорта будет ограничено по проспекту Ленина, от 8 Марта до Пушкина.

С 12 августа 6:00 до 23:59 19 августа проезд будет запрещен по улице Дзержинского, от Горького до Царской, по Воеводина от Малышева.

Движение по проспекту Ленина, от Хохрякова до 8 Марта, ограничат с 22:00 до 23:59 17 августа и с 22:00 до 23:59 18 августа.

По улице Пролетарской, от Первомайской до Дзержинского, проезд будет запрещен с 22:00 17 августа до 23:59 19 августа.

Также с 18 августа 01:00 до 20 августа 06:00 движение ограничат по улице 8 марта, от Малышева до Ленина.

С 22:00 18 августа до окончания празднования юбилея проезд будет запрещен по улице Пушкина, от Малышева до Ленина.

С 6 утра 19 августа по проспекту Ленина ограничат движение по восьми участкам:

- по проспекту Ленина, от улицы Московской до улицы Карла Либкнехта;

- по улице 8 Марта, от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина;

- по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до улицы Челюскинцев;

- по улице Толмачева, от проспекта Ленина до улицы Первомайской;

- по улице Маршала Жукова, от улицы Челюскинцев до проспекта Ленина;

- по улице Вайнера, от улицы Антона Валека до проспекта Ленина;

- по улице Урицкого, от улицы Антона Валека до площади 1905 года;

- по улице Володарского, от улицы Антона Валека до площади 1905 года.

Помимо этого, с 19:00 19 августа перекроют еще 11 улиц:

- улица 8 Марта, от ул. Куйбышева до ул. Малышева;

- улица Карла Либкнехта, от улицы Шевченко до улицы Малышева;

- улица Малышева, от улицы Розы Люксембург до улицы Московской;

- улица Радищева, от улицы Московской до улицы 8 Марта,

- улица 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Куйбышева;

- улица Радищева, от улицы Сакко и Ванцетти до улицы 8 Марта;

- по проспекту Ленина, у Театра оперы и балета;

- по проспекту Ленина, от улицы Вайнера до улицы Московской;

- улица Карла Либкнехта, от улицы Шевченко до улицы Малышева;

- улица Малышева, в районе перекрестка улицы Малышева и 8 Марта;

- улица Белинского, в районе перекрестка улицы Белинского и Малышева.

Общественный транспорт будет запущен к Театру драмы с 22:00 19 августа. Помимо этого, транспорт пустят по улице Радищева исходя из оперативной обстановки.

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