В Екатеринбурге обновят часть набережной Исети

Набережную Исети в районе Уктуса обновят Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге к 2026 году обустроят набережную Исети в районе улицы Щербакова. Сейчас концепцию общественного пространства для прогулок и отдыха представили на заседании Совета по развитию общественных пространств. Об этом информирует телеканал «ОТВ-Екатеринбург».

- Принято решение о благоустройстве территории площадью 12 тысяч квадратных метров, которая прилегает к реке. После рассмотрения концепции и разработки рабочей документации мы планируем приступить к работе, - рассказывает директор Института комплексного проектирования Екатерина Спирина.

На этом участке набережной реки Исеть появятся удобный выход к воде, прогулочные и велодорожки, газоны для пикника, детская площадка, современное освещение, зеленые насаждения и амфитеатр.