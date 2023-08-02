Фото: telegram-канал «Антитеррор Урал»

ФСБ предупредила свердловчан о «телефонных террористах» после ряда попыток совершения террористических актов в отношении административных зданий в разных городах страны за последние несколько дней. Ранее также противоправные действия были предотвращены в Нижнем Тагиле и Первоуральске.

- УФСБ России по Свердловской области призывает жителей и гостей Урала быть бдительными, не поддаваться на их провокации и сохранять холодный разум, - сообщает telegram-канал «Антитеррор Урал». - Рекомендуется также поговорить со своими родными и близкими старшего возраста, предупредив их о существующей угрозе.

Сотрудники спецслужб также раскрыли схему влияния злоумышленников. По их данным, исполнители преступлений идут на это после того, как их обманным путем на это подталкивают люди, которые находятся за пределами Российской Федерации.

При этом жертвами «телефонных террористов» становятся в основном социально-уязвимые категории граждан или люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Они сначала выполняют требования злоумышленников, кусаемые финансовых операций и передачи данных, а затем, чтобы вернуть деньги идут на преступление, а именно террористический акт, который требуют совершить звонившие.

В ФМБ напоминают, что представители силовых структур не вправе требовать от граждан участия в «спецоперациях», связанных с любыми финансовыми инструментами и просят поговорить со своими родными и близкими старшего возраста, предупредив их о существующей угрозе.

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