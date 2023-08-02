В Екатеринбурге на митинге в честь дня ВДВ задержали женщину в маске

Женщину доставили в территориальный ОВД для разбирательства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на площади Советской Армии, где проводился митинг в честь дня ВДВ, задержали женщину. Она была в маске и на велосипеде. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в УМВД города.

- В ходе проведения массового мероприятия сотрудниками полиции было замечена женщина, которая передвигалась на велосипеде, мешая участникам митинга, создавая опасность травмирования граждан, - рассказали в полиции Екатеринбурга.

Женщина также нарушила законодательство о массовых мероприятиях, поскольку на ее лице была маска. Полицейские попытались сделать замечание нарушительнице, однако та стала неадекватно реагировать. Женщина стала нецензурно выражаться в сторону представителей власти.

Велосипедистку пришлось задержать. Ее доставили в территориальный ОВД для дальнейших разбирательств. Полицейским предстоит узнать личность женщины. На данный момент решается вопрос о привлечении ее к административной ответственности.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru