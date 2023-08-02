В Екатеринбурге на митинге в честь дня ВДВ задержали женщину в маске

Женщину доставили в территориальный ОВД для разбирательства
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге на площади Советской Армии, где проводился митинг в честь дня ВДВ, задержали женщину. Она была в маске и на велосипеде. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в УМВД города.
- В ходе проведения массового мероприятия сотрудниками полиции было замечена женщина, которая передвигалась на велосипеде, мешая участникам митинга, создавая опасность травмирования граждан, - рассказали в полиции Екатеринбурга.
Женщина также нарушила законодательство о массовых мероприятиях, поскольку на ее лице была маска. Полицейские попытались сделать замечание нарушительнице, однако та стала неадекватно реагировать. Женщина стала нецензурно выражаться в сторону представителей власти.
Велосипедистку пришлось задержать. Ее доставили в территориальный ОВД для дальнейших разбирательств. Полицейским предстоит узнать личность женщины. На данный момент решается вопрос о привлечении ее к административной ответственности.
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