В Нижнем Тагиле больше недели ищут 38-летнего мужчину

Пока неизвестно во что был одет мужчина в день исчезновения. Фото: поисковый отряд «Скорпион»

В Нижнем Тагиле больше недели идут поиски пропавшего 38-летнего мужчины. О местонахождении Алексея Синюкова неизвестно с 24 июля. Об этом сообщили в поисковом отряде «Скорпион».

- Приметы – рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные, коротко стрижен, - рассказали волонтеры.

К сожалению, пока неизвестно во что был одет мужчина в день исчезновения. Если вам известно, где может находиться Алексей Синюков, сообщите об этом участникам отряда по номерам +7 (904) 172 05 95, +7 (982) 632 50 62 или 112.

Ранее в Ревде начались поиски 13-летнего подростка, который пропал 30 июля. Раньше парень не пропадал так надолго.

В день исчезновения он был одет в светло-серую футболку и черные шорты с лампасами. На ногах у подростка были обуты черно-белые кроссовки, а на голове черная кепка Nike.

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