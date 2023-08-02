На Международном фестивале университетского спорта готовы принять Владимира Путина

Президента ждут на студенческой универсиаде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Организаторы Международного фестиваля университетского спорта, который пройдет с 19 по 31 августа 2023 года в Екатеринбурге, заявили о готовности принять гостей любого уровня, включая президента России Владимира Путина.

- Возможность принять гостей любого уровня, включая президента Владимира Путина есть на любом объекте. За график президента не скажу, но мы абсолютно точно ожидаем министра спорта Олега Матыцина, Заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко, Олимпийских чемпионов, гостей будет много, причем из разных стран, - заявил первый заместитель министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров.

Отметим, что в спортивном мероприятии примут участие студенты из 37 стран, Свердловскую область представят 180 спортсменов из 6 вузов.