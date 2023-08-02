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НовостиСпорт2 августа 2023 7:25

На Международный фестиваль университетского спорта приедут студенты из 37 стран

Свердловскую область представят 180 учащихся вузов
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Сергей Сейранов рассказал об участниках студенческих Игр

Сергей Сейранов рассказал об участниках студенческих Игр

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Международном фестивале университетского спорта 2023 в Екатеринбурге примут участие 180 студентов из Свердловской области, которые будут соревноваться с другими участниками по 12 видам спорта. Это шесть вузов, большинство студентов учатся в Уральском федеральном университете.

Всего заявки на участие в спортивном мероприятии международного уровня подали 37 стран, все они допущены к соревнованиям.

- В их числе – страны бывшего СССР, Китай, Белоруссия. Мы разослали приглашения в 157 вузов России, на 1 августа положительные ответы есть от 81 университета из 42 субъектов РФ. На первом месте Москва, на втором – Санкт-Петербург, на третьем – Свердловская область, - рассказывает президент Российского студенческого союза Сергей Сейранов.

Напомним, что Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа 2023 года.