На Международный фестиваль университетского спорта приедут студенты из 37 стран

Сергей Сейранов рассказал об участниках студенческих Игр Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Международном фестивале университетского спорта 2023 в Екатеринбурге примут участие 180 студентов из Свердловской области, которые будут соревноваться с другими участниками по 12 видам спорта. Это шесть вузов, большинство студентов учатся в Уральском федеральном университете.

Всего заявки на участие в спортивном мероприятии международного уровня подали 37 стран, все они допущены к соревнованиям.

- В их числе – страны бывшего СССР, Китай, Белоруссия. Мы разослали приглашения в 157 вузов России, на 1 августа положительные ответы есть от 81 университета из 42 субъектов РФ. На первом месте Москва, на втором – Санкт-Петербург, на третьем – Свердловская область, - рассказывает президент Российского студенческого союза Сергей Сейранов.

Напомним, что Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа 2023 года.