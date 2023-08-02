На Урале Роспотребнадзор заблокировал страницу в соцсети по доставке роллов из-за нарушений

На предприятие пожаловалась фирма из Санкт-Петербурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор заблокировал страницу верхотурского предприятия по доставке роллов и пиццы в соцсети во «ВКонтакте» из-за нарушений.

- Поступило обращение фирмы из Санкт-Петербурга, специализирующейся на доставке продуктов питания, с жалобой на использование принадлежащего ей товарного знака, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Специалисты Серовского отдела Управления Роспотребнадзора провели проверку и обнаружили, что на странице в соцсети предприятия был использован товарный знак «DOSTA EVSKY». При этом на странице не было необходимой и достоверной информации о продавце, что является еще одним нарушением законодательства о правах потребителей.

Решением Кировского районного суда Екатеринбурга административные исковые требования были удовлетворены. Информация, размещенная в сети интернет, признана запрещенной в РФ.

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