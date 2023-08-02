За сутки телефонные мошенники выманили у екатеринбуржцев 2,7 миллиона рублей

Во всех случаях были возбуждены уголовные дела за мошенничество
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Пенсионеры из Екатеринбурга за сутки подарили аферистам почти три миллиона рублей. Мошенники представлялись сотрудниками банка, силовиками и продавцами. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД города.
Три екатеринбуржца отдали около 2,7 миллиона. У одного пенсионера деньги выманили за подключение к вышкам 5G. Общая сумма ущерба достигла 700 тысяч рублей. Двум другим свердловчанам мошенники представились сотрудниками банка. Якобы со счетов жертв пытались списать деньги.
- На этот раз жертвами злоумышленников стали два пенсионера и менеджер. Сумма причиненного потерпевшим ущерба варьировалась от 290 тысяч до 1,7 миллиона рублей, - рассказали в полиции.
Во всех случаях были возбуждены уголовные дела за мошенничество. Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия. Самой уязвимой категорией граждан остаются пенсионеры в возрасте от 60 лет.
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