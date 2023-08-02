В Дендропарке к юбилею Екатеринбурга откроют фотозону

Фотозону откроют в Дендропарке. Фото: сервис Яндекс.Карты

В Екатеринбурге в восточной части Дендропарка по улице 8 Марта к юбилею города откроют фотозону. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Этот парк с советских времен считается одним из любимых мест для отдыха у горожан. Общественное пространство с фотозоной разработали дизайнеры из бюро «Белый слон».

Покрытие объекта изготовлено из экологичных материалов, он оборудован светодиодными светильниками.

Откроют общественное пространство с фотозоной перед Днем города. Также в этот день откроют обновленный подземный переход возле парка Маяковского.