Предприниматель пытался незаконно ввезти в Екатеринбург 384 пары кроссовок

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Предприниматель автотранспортом пытался незаконно ввезти в Екатеринбург из КНР 384 пары мужских кроссовок. Незадекларированную партию обуви выявили сотрудники Верх-Исетского таможенного поста Екатеринбургской таможни.

В декларации было указано 1 623 коробки обуви. Однако в ходе досмотра таможенники нашли «лишних» 48 упаковок. Вес груза при этом оказался больше на 326 килограммов, что было заявлено перевозчиком.

- После принятия груза к перевозке ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, несет перевозчик, - отметил начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов. - Он сообщил недостоверную информацию о количестве грузовых мест, о весе товара при помещении под таможенную процедуру таможенного транзита.

Перевозчик объяснил таможенникам, что при загрузке не присутствовал и коробки не считал. В Екатеринбургской таможне на предпринимателя завели дело об административном правонарушении.

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