Мэр Екатеринбурга рассказал о запуске троллейбуса в Академический район

Алексей Орлов заявил о запуске в работу новых троллейбусов с удлиненным автономным ходом. Фото: пресс-служба Администрации Екатеринбурга

1 августа 2023 года в Академическом районе уральской столицы запустили современные троллейбусы с удлиненным автономным ходом.

О модернизации системы общественного транспорта рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

– Пассажиры Академического района оценили новые троллейбусы, которые со вторника начали курсировать по маршруту № 28, – отметил глава города. – Техническая вместимость такой машины – 83 пассажира. Только за первые 3 часа работы, с 6 до 9 часов утра, новые троллейбусы перевезли почти тысячу горожан.

Маршрут №28 проходит от конечной остановки "Академгородок" по улицам Амундсена – Сахарова – Вильгельма де Геннина – Краснолесье – Амундсена – Щорса до конечной остановки "ЦПКиО". На этом маршруте курсируют 11 троллейбусов с интервалом 10–20 минут.

– Троллейбусы с удлиненным автономным ходом стали подарком к 300-летнему юбилею Екатеринбурга, – подчеркнул Алексей Орлов. – Всего в 2023 году в уральскую столицу прибудут 50 машин, которые будут обслуживать разные районы. Маршруты нового общественного транспорта пройдут по тем частям города, где нет контактной сети. Полного заряда батареи троллейбуса хватает на беспроводной путь протяженностью до 20 километров.

Пассажиры уже оценили комфорт новых высокотехнологичных троллейбусов. В просторном салоне работают кондиционеры, установлены анатомические сиденья. Предусмотрены площадки для инвалидов-колясочников и семей с колясками. Для обеспечения безопасности салоны оборудованы камерами видеонаблюдения и снабжены USB-слотами для подзарядки мобильных устройств. Работают видеосистемы информирования, где можно увидеть, сколько минут ехать до следующей остановки.