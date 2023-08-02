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НовостиНедвижимость2 августа 2023 6:34

Берег Верх-Исетского пруда будут благоустраивать несколько лет

Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал мэр Алексей Орлов
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Реконструкция набережной займет несколько лет

Реконструкция набережной займет несколько лет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов во время объезда Верх-Исетского района, 2 августа, рассказал о планах по благоустройству берега Верх-Исетского пруда.

- Благоустройство Визовского пруда - это процесс не на один год. Большая серьезная работа. Ко мне обратились наши кайтеры, наше городское сообщество и сегодня та локация (на которой занимаются кайтеры) уже приводится в порядок, - сказал Алексей Орлов. - Сегодня мы с главой района как раз обсуждали этот вопрос. Там необходимо было просто запретить доступ транспорта к водной линии, иначе там безобразие происходило – мыли машины. Это безумие просто. Сегодня такого нет. Территория приводится в порядок. Как мы и планируем, поэтапно будет происходить благоустройство набережной. Это большой проект. Работа на 10-12 лет.

Также глава города рассказал, что ожидается реконструкция улицы Татищева, на участке от улицы Красноуральской в сторону Зеленого Острова. На этой улице разместят правительство Свердловской области.