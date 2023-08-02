В Первоуральске машина вылетела на газон и перевернулась

В аварии никто не пострадал. Фото: «Нетипичный Первоуральск»

В поселке Динас, вблизи Первоуральска, произошло ДТП на кольцевом движении. Водитель вылетел на газон на улице Ильича, а машина от столкновения перевернулась. Информация об этом появилась в сообществе «Нетипичный Первоуральск» во «ВКонтакте».

Машину удалось перевернуть. 21-летний водитель стался жив. Для него очевидцы столкновения вызвали скорую помощь. «КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в Госавтоинспекции по Свердловской области.

- В результате автоаварии люди не пострадали, транспортное средство и дорожные сооружения повреждены, - отметили в ГИБДД региона.

Полиция проводит проверку по факту ДТП. Фото: ГИБДД по Свердловской области

На молодого человека завели два административных дела: за повреждение дорожных сооружений и за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности.

Ранее в Екатеринбурге произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Семилетнюю девочку с переломом ноги доставили в больницу.

- Ребенок выбежал на дорогу из-за стоящих автомашин в неустановленном месте, тем самым подверг себя опасности, - сообщают в Госавтоинспекции города.

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