Фото: пресс-служба СвЖД

Свердловская магистраль восстановила до рабочего состояния редкий паровоз Гр-318 из коллекции Музея узкоколейных железных дорог. Экспонат прошел полную реставрацию с ремонтом и заменой всех основных узлов и агрегатов, а также воссозданием аутентичного внешнего вида.

Особенности конструкции данного паровоза не позволяют экспонировать его на открытой музейной площадке. Поэтому Гр-318 размещен в депо малой магистрали и доступен для осмотра в рамках организованных экскурсий. По особым случаям его можно будет увидеть «на ходу». Возрожденный паровоз уже совершил несколько поездок в составе ретропоезда в период проведения Чемпионата профессионалов ОАО «РЖД».

СвЖД вернула к жизни еще один редкий узкоколейный паровоз. Фото: пресс-служба СвЖД

Мощные узкоколейные паровозы серии Гр (Германский репарационный) выпускались в Германии с 1947 по 1956 гг. и поставлялись в СССР в счет репараций (в качестве возмещения ущерба, причиненного в годы войны). Всего было произведено чуть больше 400 машин, из которых до наших дней сохранилось примерно полтора десятка (на ходу – 8).

Гр-318 был построен в 1951 году на локомотивостроительном заводе им. Карла Маркса в Бабельсберге (Потсдам). Долгие годы паровоз трудился на «узкоколейках» Советского Союза: в Латвии, Литве, на Украине, позже – на Хашурской и Тбилисской детских железных дорогах в Грузии. В декабре 2014 года находившийся в плачевном состоянии локомотив был перевезен на Свердловскую детскую железную дорогу (ДЖД) из города Рустави.

Так паровоз выглядит изнутри. Фото: пресс-служба СвЖД

Напомним, в мае этого года в строй вернулся еще один редкий узкоколейный паровоз 157С-063, выпущенный в 1936 году. Этот локомотив хорошо знаком многим жителям Екатеринбурга – более 30 лет он стоял в городском парке им. Энгельса.

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Теперь узкоколейный паровоз выглядит так. Фото: пресс-служба СвЖД

СвЖД прилагает большие усилия для сохранения исторического наследия отечественных «узкоколеек» (железнодорожных линий с шириной колеи 750 мм). В 2016 году в Екатеринбурге на базе ДЖД в парке Маяковского был открыт уникальный Музей узкоколейных железных дорог. Его коллекция насчитывает уже около 100 экспонатов из разных регионов России, стран бывшего СССР и Восточной Европы (многие сохранились в единственном экземпляре). На открытой экспозиционной площадке выставлено более 50 единиц техники: паровозы, тепловозы, путевые машины, пассажирские и грузовые вагоны различного назначения. Значительная часть техники – на ходу. Семи образцам присвоен официальный статус памятников науки и техники РФ.