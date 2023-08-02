В мэрии Екатеринбурга подтвердили намерения перевезти региональное правительство на ВИЗ

Мэр Алексей Орлов рассказал о планах по развитию Верх-Исетского района Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подтвердил намерения властей города перевезти правительство Свердловской области в район ВИЗ-Правобережный. Для этого в обозримом будущем будет реконструирована улица Татищева на участке от Красноуральской в сторону Зеленого Острова. Об этом градоначальник рассказал «КП-Екатеринбург».

- Планы никуда не делись. Губернатор такую задачу ставит. Уже несколько эскизных вариантов есть, - прокомментировал Алексей Орлов. - Более того, мы планируем провести конкурсные процедуры по реконструкции улицы Татищева – полностью пробить ее до ВИЗа-Правобережного. Понятно, что это серьезная работа, достаточно финансово емкая. Но это очень хорошие перспективы и для развития жилищного строительства, и для так называемого правительственного квартала с обустройством набережной. Эти планы никуда не делись. Понятно, что это потребует финансовых ресурсов, но над этим проектом мы вместе с областью по поручению губернатора активно работаем.

Отметим, что планы по переезду региональных министерств были заявлены в 2021 году. Таким образом все ведомства удастся объединить в одном месте. Сейчас министерства расположены по разным адресам.