Женщина записала разговор с мошенником и опубликовала его Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбурженка пожаловалась на звонок лжесиловика, который требовал к телефону умершего человека.

- Бесят, звонят человеку, которого уже нет в живых полтора года, представился кем-то из полиции, - рассказала Екатерина Telegram-каналу «Злой Екатеринбург».

Женщина записала разговор с мошенником и опубликовала его. На записи слышно, как мужчина сначала требует передать трубку Александру, возмущаясь, что екатеринбурженка отвечает на чужой телефон, а затем начинает ей угрожать уголовной ответственностью. В итоге злоумышленник заявил, что направляет оперативную группу к женщине домой, а она пообещала расстелить красную дорожку.

Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбурге лжеэфэсбэшники выманили у врача 7,5 миллиона рублей.

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