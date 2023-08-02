Женщина записала разговор с мошенником и опубликовала его
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Екатеринбурженка пожаловалась на звонок лжесиловика, который требовал к телефону умершего человека.
- Бесят, звонят человеку, которого уже нет в живых полтора года, представился кем-то из полиции, - рассказала Екатерина Telegram-каналу «Злой Екатеринбург».
Женщина записала разговор с мошенником и опубликовала его. На записи слышно, как мужчина сначала требует передать трубку Александру, возмущаясь, что екатеринбурженка отвечает на чужой телефон, а затем начинает ей угрожать уголовной ответственностью. В итоге злоумышленник заявил, что направляет оперативную группу к женщине домой, а она пообещала расстелить красную дорожку.
Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбурге лжеэфэсбэшники выманили у врача 7,5 миллиона рублей.
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