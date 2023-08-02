Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 августа 2023 6:11

Екатеринбурженка пожаловалась на звонок лжесиловика, который требовал к телефону умершего человека

Жительница Екатеринбурга пожаловалась на звонок лжесиловика, который требовал к телефону умершего человека
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Женщина записала разговор с мошенником и опубликовала его

Женщина записала разговор с мошенником и опубликовала его

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбурженка пожаловалась на звонок лжесиловика, который требовал к телефону умершего человека.

- Бесят, звонят человеку, которого уже нет в живых полтора года, представился кем-то из полиции, - рассказала Екатерина Telegram-каналу «Злой Екатеринбург».

Женщина записала разговор с мошенником и опубликовала его. На записи слышно, как мужчина сначала требует передать трубку Александру, возмущаясь, что екатеринбурженка отвечает на чужой телефон, а затем начинает ей угрожать уголовной ответственностью. В итоге злоумышленник заявил, что направляет оперативную группу к женщине домой, а она пообещала расстелить красную дорожку.

Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбурге лжеэфэсбэшники выманили у врача 7,5 миллиона рублей.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru